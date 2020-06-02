Бывшая жена футболиста сборной Украины Артема Кравца, Анна, решила порадовать подписчиков снимком в белье
Красотка активно ведет страницу в Инстаграм, и в одном из последних сториз предстала в довольно соблазнительном виде, сообщает Politeka.net.
Анна опубликовала фото, сделанное два года назад. На снимке звезда Инстаграма предстала в черном лифчике с кружевом и мини-шортах.
Заметно, какая девушка стройная, шортики слегка отошли от ее тонкой талии.
Кроме того, взгляд притягивали стройные ножки с темным маникюром. Звезда выглядела словно березка.
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Стоит отметить, что бюст идеально смотрелся в белье и фото получилось очень откровенным.
Завершали образ экс-жены футболиста различные аксессуары. Стоит отметить, что модель распустила длинные волосы и уложила их набок.
Фото было обнародовано в сториз поэтому не смогло собрать много лайков, как остальные посты Анны.
Напомним, пара сообщила о расставании в апреле 2020 года. У бывших супругов осталось двое детей после 10 лет совместной жизни.
Ранее сообщалось, что только в прошлом году пара отдыхала на Мальдивах.
Девушка хвасталась стройной фигурой в бикини. Так, на одном из кадров Анна позировала в маленьком купальнике. Девушка оперлась о плетеное кресло и слегка отогнулась, показав упругую пятую точку.
Звезда смотрела в объектив, приоткрыв губы.
Ранее мы писали, что Анна Кравец недавно опубликовала соблазнительное фото с отдыха.
Красотка была запечатлена крупным планом, при этом акцент сделан на ее внушительном бюсте.
"Я редко показываю улыбку на фото", - написала Анна.
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