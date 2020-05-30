Жена украинского футболиста, экс-динамовца Николая Морозюка, который сейчас играет за турецкий клуб, предстала в новом соблазнительном образе
Как передает Politeka.net, у себя в сториз Морозюк опубликовала несколько видео, на которых дразнила подписчиков своими необъятными прелестями. Красотка записала несколько роликов для молодежной сети ТикТок, а также кокетничала на камеру.
На первом видео красотка скинула халат, оставшись в одном нижнем белье. Она попрыгала на месте, чтобы ее пышные формы соблазнительно потряслись.
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После этого Морозюк примеряла костюм развратной школьницы. Девушка сделала себе два хвостика, что придало особой пикантности ее фото. Напоследок девушка сняла селфи. Она подразнила своей пышной грудью и томным взглядом.
Как известно, роскошная блондинка часто публикует у себя в Инстаграм откровенные снимки. Недавно она поделилась фотографией в зеленом кружевном белье на кровати. На фото можно рассмотреть многочисленные татуировки, которые украшают руки девушки.
Кстати, в конце мая Ирина Морозюк сообщила, что они с Николаем расстались. Она призналась, что осенью 2019 года они взяли паузу, но потом решили расстаться окончательно. По словам Морозюк, они расстались спокойно, так как до сих пор любят и уважают друг друга.
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