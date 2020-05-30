Жена украинского футболиста, экс-динамовца Николая Морозюка, который сейчас играет за турецкий клуб, предстала в новом соблазнительном образе

Как передает Politeka.net, у себя в сториз Морозюк опубликовала несколько видео, на которых дразнила подписчиков своими необъятными прелестями. Красотка записала несколько роликов для молодежной сети ТикТок, а также кокетничала на камеру.

На первом видео красотка скинула халат, оставшись в одном нижнем белье. Она попрыгала на месте, чтобы ее пышные формы соблазнительно потряслись.

После этого Морозюк примеряла костюм развратной школьницы. Девушка сделала себе два хвостика, что придало особой пикантности ее фото. Напоследок девушка сняла селфи. Она подразнила своей пышной грудью и томным взглядом.

Как известно, роскошная блондинка часто публикует у себя в Инстаграм откровенные снимки. Недавно она поделилась фотографией в зеленом кружевном белье на кровати. На фото можно рассмотреть многочисленные татуировки, которые украшают руки девушки.

Кстати, в конце мая Ирина Морозюк сообщила, что они с Николаем расстались. Она призналась, что осенью 2019 года они взяли паузу, но потом решили расстаться окончательно. По словам Морозюк, они расстались спокойно, так как до сих пор любят и уважают друг друга.

Напомним, что Ирина Морозюк без лифчика подняла руки и сверкнула лишним: кадры не для слабаков.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк в коротком топе заставила краснеть бесстыжими движениями: "Ядерная блондинка".

Также Politeka писала, что Ирина Морозюк показала свое бесстыдство в кружевном топе: это уже слишком.