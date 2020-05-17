Дружина колишнього капітана українського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина знову розбурхала своїх фанатів епатажною поведінкою

Як відомо, Ірина є однією з найактивніших користувачів соцмереж серед дружин українських футболістів.

Жінка любить провокувати публіку, виставляючи напоказ фотографії досить відвертого характеру. Кожен раз блондинка не упускає можливості похвалитися своїми принадами, які вона змінила за допомогою пластичних операцій.

В цей раз Морозюк на своїй сторінці в Instagram розмістила селфи, зроблене в дзеркалі, передає Politeka.net

Красуня одяглася в червоні лосини, чорний піджак, під який наділа мереживний бюстгальтер, який підкреслює значні форми.

Родзинкою знімка стали яскраво нафарбовані пухкі губи Ірини та відбиток поцілунку на правій груді.

Фотографію супроводжує довгий текст, який починається з такої фрази:

«Коротше є такий МЕМ , типу «коли слухаючи плітки про себе , починаю заздрити» 😂 Так от , я не знаю , заздрити чи плакати 😂».

Далі вона поміркувала на тему пліток і різної інформації про себе, а завершила свою думку такими словами:

«Хочу сказати одне мої улюблені :

Ви знаєте рівно стільки , скільки я вам дозволяю ☝🏼 Я занадто розумна , щоб де і як то спалитися 😁 так що

Сосіть пальчик , зайчика 😉😎», - написала пані Морозюк.

Фолловери тільки посміялися над публікацією Ірини, зазначивши, що вона занадто високої думки про себе.

«Ви б бачили себе з боку))думаю і так зрозуміло», «Ірина ви про себе надто високої думки))», - пишуть вони.

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