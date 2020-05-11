Дружина колишнього капітана українського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина похвалилася розкішним вигинами на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.
На кадрах дружина Морозюка позує в крихітних шортах і топі без білизни, демонструючи бездоганну фігуру. У якийсь момент зірка задирає руку, з-за чого в кадр потрапляє зайве.
Уточнимо, що все це відбувається під красиву музику. Проте її прихильники були позбавлені можливості висловитися про витівку кумира – кадри Ірина викинула у себе в Stories.
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Як повідомлялося раніше, дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, показала, як проводить час з подругами.
Блондинка часто публікує фото і відео у відвертих образах. Цього разу Ірина з'явилася не сама, а в компанії подружок.
На декількох сториз Ірина показала, як вони розважаються. Зокрема, дівчата танцювали перед дзеркалом: "Бестії".
Дружина футболіста одягла футболку майже камуфляжній забарвлення і маленькі шортики. Можливо, блондинка спала в такому одязі і показала, як готується до виходу на вулицю, танцюючи.
Красуня разом з гарячою подружкою, яка позувала в блакитному купальнику і шортиках, стала активно рухати тілом. Ірина демонструвала пишні груди, тонку талію і округлі стегна. Останніми Морозюк активно просувала в такт музиці.
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