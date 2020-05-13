Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, постала в новому спокусливому образі

Розкішна блондинка часто вихваляється принадами у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, красуня опублікувала знімок в мереживній білизні на ліжку.

Ірина постала в ліфчику, який обтягнув її красиві груди, і маленьких трусиках, які підкреслили ідеальні стегна.

Також не можна не побачити тонку талію і пружний живіт. Зірка злегка вигнулась, демонструючи всі свої достоїнства.

Голову красуня закинула на руку. Дружина футболіста дивилася в камеру, відкривши губи.

"Чекаєте вихідних ? 😈", - підписала знімок Ірина.

За годину пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Як манни небесної", "НЕМАЄ‼️", "гарненька, леді)", "Сексі", "Ви як моя мрія. Я вас обожнюю", "Чекаємо на твої фотки👍😘", "Пекуча красуня Ірина", "Ммммммммм", "Відмінні груди видніються крізь бюстгальтер", "Тебе чекаю", "Зараз кожен день, як вихідний", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дружина Морозюка позувала в крихітних шортах і топі без білизни, демонструючи бездоганну фігуру.

В якийсь момент зірка задирає руку, через що в кадр потрапляє зайве.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк позувала на кадрах в синій білизні: топі і трусиках. Відвертий наряд дозволив помилуватися пружними сідницями зірки. Також стрункі ніжки у високих шкарпетках виглядали в кадрі дуже красиво.

Красуня зробила два грайливих хвостика, і, дивлячись у камеру, закручувала туалетний папір в рулон.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».

Також Politeka писала, що дружина екс-футболіста збірної України «засвітила» свої форми на відпочинку: вид вражає.