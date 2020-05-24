Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, влаштувала гарячі танці 

Ядерна блондинка опублікувала відео в Instagram, в якому показала, як розважається, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Красуня одягла короткий топ, який показав її тонку талію і сталевий прес. Зверху зірка одягла піджак. Дружина футболіста крутила стегнами під музику в облягаючих легінсах. Внизу можна було помітити ботфорти. 

Зірка гуляла з подругами, посміхалася і вела себе невимушено. 

В пості Ірина розповіла, що побувала в улюбленому київському закладі. Зірці все сподобалося, крім обслуговуючого персоналу. 

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Як виявилося, дружина спортсмена разом з п'ятьма друзями замовили столик, два рази спізнювалися, але повідомляли про це. 

"Навіть запропонували перевести гроші, щоб тримали стіл. Але коли приїхали дівчата наші, їм сказали, що столу вже немає!", - пише зірка Інстаграму.

За словами блондинки, вийшла абсолютно абсурдна ситуація 

"Для мене це був плювок! В остаточному підсумку ми одержали свій стіл, і випили дві пляшки LORAN Perrier, не враховуючи безліч коктейлів і вечері. Правильно розставляйте пріоритети! Так робити не можна! Осад залишився", - додала красуня в кінці. 

За дві години пост зібрав майже 6000 лайків і трохи коментарів: 

"А що, вже можна сидіти вп'ятьох? По карантинних правил ж максимум двом? Або деякими можна? :)", "Значить чайові маленькі залишаєш, ось тому тебе і продинамили зі столиком 😅". 

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Я вчера себе обещала , что оставлю отзыв об @not_only_fish .. Заведение , которое я очень люблю , в которое я хожу с момента существования, которое стоит в рядах лучших в Киеве, лично для меня . Вкусно , уютно , весело не только вечером ☝🏼 обожаю террасу и днём , на обед к примеру. . НО! С девушками Хостес ( или как они там называются ) надо что то делать , уважаемое руководство! Потому что я вчера столкнулась с очень неприятной ситуацией , которая меня очень огорчила ( это я мягко сказала ) . Мы зарезервировали стол на пятницу , на вечер , больше чем за сутки .. на 5 человек. По обстоятельствам опаздывали , но ДВАЖДЫ☝🏼 позвонили и предупредили , ДВАЖДЫ☝🏼, что будем позже , даже предложили перевести залог , чтобы держали стол. Но когда приехали девчата наши , им сказали , что стола уже нет! . У меня , конечно ,состоялся разговор с девушкой , которая отвечает за столы или чем она там занимается ещё .. Ответ на возмущение и вопрос ,меня нахрен убил :« Как вы можете отдавать наш стол , получив ДВАЖДЫ предупреждение о том , что мы опаздываем ?! Вы считаете такое отношение к клиентам достойным вашего ЗВД?» -девушка , у нас для вас стола нет ! . 🤯 Чегооо бл*ть ?! . Я не тот человек , который плюётся ядом! Никогда не буду прие*ываться к мелочам ! Наоборот , промолчу и пойму .. но это было максимально абсурдная ситуация! Так как я это место , действительно люблю ! И то каким тоном и образом со мной разговаривала эта мадам .. Для меня это был плевок ! . В конечном итоге мы получили свой стол , и выпили 2 бутылки LORAN Perrier , не учитывая множество коктейлей и плотного ужина. Правильно расставляйте приоритеты ! Так поступать нельзя ! Осадочек то остался ..

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