Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, влаштувала гарячі танці

Ядерна блондинка опублікувала відео в Instagram, в якому показала, як розважається, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня одягла короткий топ, який показав її тонку талію і сталевий прес. Зверху зірка одягла піджак. Дружина футболіста крутила стегнами під музику в облягаючих легінсах. Внизу можна було помітити ботфорти.

Зірка гуляла з подругами, посміхалася і вела себе невимушено.

В пості Ірина розповіла, що побувала в улюбленому київському закладі. Зірці все сподобалося, крім обслуговуючого персоналу.

Як виявилося, дружина спортсмена разом з п'ятьма друзями замовили столик, два рази спізнювалися, але повідомляли про це.

"Навіть запропонували перевести гроші, щоб тримали стіл. Але коли приїхали дівчата наші, їм сказали, що столу вже немає!", - пише зірка Інстаграму.

За словами блондинки, вийшла абсолютно абсурдна ситуація

"Для мене це був плювок! В остаточному підсумку ми одержали свій стіл, і випили дві пляшки LORAN Perrier, не враховуючи безліч коктейлів і вечері. Правильно розставляйте пріоритети! Так робити не можна! Осад залишився", - додала красуня в кінці.

За дві години пост зібрав майже 6000 лайків і трохи коментарів:

"А що, вже можна сидіти вп'ятьох? По карантинних правил ж максимум двом? Або деякими можна? :)", "Значить чайові маленькі залишаєш, ось тому тебе і продинамили зі столиком 😅".

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