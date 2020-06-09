Бывшая жена футболиста сборной Украины Артема Кравца, Анна, опубликовала зажигательное видео

Красотка похвасталась стройной фигурой, стоя возле накрытого стола, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда Инстаграма выбрала черный короткий топ, который открыл виды на плоский живот и тонкую талию.

Топ имел ворот с белой надписью, что также привлекало внимание.

Красотка надела оранжевую кожаную юбочку, которая обтянула ее тонкую талию и красивую пятую точку. Девушка двигала бедрами, казалось, сейчас она засветит самые пикантные места в такой коротенькой одежде.

Завершила образ шляпка на голове модели.

В общем, красотка выглядела очень соблазнительно.

"Спасибо малышка...за крутой праздник для всех❤️", - написала Анна.

За 17 часов кадры собрали более 4000 просмотров и много комментариев.

"Теперь можно и в цветах Шахтера тусить 👍", "Кайфонули ❤️❤️❤️ какие у меня красивые подруги 😍", "Красивая ❤❤❤", "Худышка😍😍😍", "Какая же ты красивая и миленькая 💖🍓💖", "Моя горячая девочка", "ууууххх🔥", "потрясающаяяяя , как всегда 💣💣💣", "Красивенная😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна и Артем Кравец сообщили о расставании в апреле 2020 года. У бывших супругов осталось двое детей после 10 лет совместной жизни.

Ранее мы писали, что на днях Анна Кравец опубликовала фото, сделанное два года назад. На снимке она позировала в черном лифчике с кружевом и мини-шортах.

Заметно, какая девушка стройная, шортики слегка отошли от ее тонкой талии.

Кроме того, взгляд притягивали стройные ножки с темным маникюром.

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