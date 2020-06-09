Американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) набрав кілька зайвих кілограмів під час карантину

Однак, боксер не засмучується, і навіть жартує, що незабаром перейде в супертяжі.

«Так, все, я закінчую з боксом, йду. Йду у важку атлетику. Слухайте, Ломаченко розміром з мій біцепс. Бій з Ломаченком у вересні? Так, такі плани. В легкій вазі. Правда, зараз я більше супертяж», - заявив Лопес.

До речі, промоутер Василя Ломаченка готується до того, що поєдинок українця проти Теофимо Лопеса відбудеться в США.

"Ми хочемо провести їхній бій якомога швидше. Ломаченко знаходиться в Україні, і ми намагаємося знайти можливість повернути його в США разом з батьком і іншими членами команди. Ми не налаштовані на організацію проміжних поєдинків. Швидше за все, бій Ломи і Лопеса пройде без глядачів", – цитує Боба Арума видання BoxingNews24.

Крім того він розповів, що бій між боксерами може відбутися у вересні, якщо йому вдасться привезти Ломаченка та його людей в США.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".