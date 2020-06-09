Американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) набрал пару лишних килограмм во время карантина

Однако, боксер не расстраивается, и даже шутит, что вскоре перейдет в супертяжи.

«Так, все, я заканчиваю с боксом, ухожу. Ухожу в тяжелую атлетику. Слушайте, Ломаченко размером с мой бицепс. Бой с Ломаченко в сентябре? Да, таковы планы. В легком весе. Правда, сейчас я больше супертяж», - заявил Лопес.

К слову, промоутер Василия Ломаченко готовится к тому, что поединок украинца против Теофимо Лопеса состоится в США.

"Мы хотим провести их бой как можно быстрее. Ломаченко находится в Украине, и мы пытаемся найти возможность вернуть его в США вместе с отцом и другими членами команды. Мы не настроены на организацию промежуточных поединков. Скорее всего, бой Ломы и Лопеса пройдет без зрителей", – цитирует Боба Арума издание BoxingNews24.

Кроме того он рассказал, что бой между боксерами может состояться в сентябре, если ему удастся привезти Ломаченко и его людей в США.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".