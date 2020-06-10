На даний момент в Україні вистачає боксерів, які в найближчі роки будуть активно підбиратися до поясів, попутно показуючи крутий бокс
Портал sport.ua назвав 4 українських проспекти, які прийдуть на зміну Усику і Ломаченку.
Карен Чухаджян
Вік: 24 роки
Рекорд: 16–1, 7 ДО
Вагова категорія: напівсередня
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Зараз Чухаджян виступає в напівсередній категорії – одна з найскладніших у сучасному боксі. Він займає 14 сходинку в рейтингу WBA, де чемпіоном є Менні Пак'яо. А також володіє поясом WBA International і підписав контракт з новим промоутером, який обіцяє більш активний розвиток кар'єри українця.
Іван Голуб
Вік: 31 рік
Рекорд: 18–1, 14 КО
Вагова категорія: напівсередня
В'ячеслав Шабранський
Вік: 33 роки
Рекорд: 21–2, 17 КО
Вагова категорія: напівважка
Сергій Богачук
Вік: 25 років
Рекорд: 17–0, 17 КО
Категорія: перша середня
Нещодавно ми писали, що 2020 рік готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків
Вболівальники побачать повторне протистояння американця Деонтея Вайлдера і британця Тайсона Ф'юрі в суперважкій вазі, битву Василя Ломаченка і Теофимо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поєдинки Олександра Усика і Ентоні Джошуа.
Розклад головних боїв 2020 року.
Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)
Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі
Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
25 липня – 9 серпня
Токіо, Японія
Олімпійські ігри
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.
Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.