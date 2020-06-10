На данный момент в Украине достаточно боксеров, которые в ближайшие годы будут активно подбираться к поясам, попутно показывая крутой бокс
Портал sport.ua назвал 4 украинских проспекта, которые придут на смену Усику и Ломаченко.
Карен Чухаджян
Возраст: 24 года
Рекорд: 16–1, 7 КО
Весовая категория: полусредняя
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Сейчас Чухаджян выступает в полусредней категории – одной из самых сложных в современном боксе. Он занимает 14 строчку в рейтинге WBA, где чемпионом является Мэнни Пакьяо. А также владеет поясом WBA International и подписал контракт с новым промоутером, который обещает более активное развитие карьеры украинца.
Иван Голуб
Возраст: 31 год
Рекорд: 18–1, 14 КО
Весовая категория: полусредняя
Вячеслав Шабранский
Возраст: 33 года
Рекорд: 21–2, 17 КО
Весовая категория: полутяжелая
Сергей Богачук
Возраст: 25 лет
Рекорд: 17–0, 17 КО
Категория: первая средняя
Недавно мы писали, что 2020 год готовит для любителей бокса немало захватывающих поединков
Болельщики увидят повторное противостояние американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри в супертяжелом весе, битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.
Расписание главных боев 2020 года.
Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания)
Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
25 июля – 9 августа
Токио, Япония
Олимпийские игры
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.