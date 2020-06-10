На данный момент в Украине достаточно боксеров, которые в ближайшие годы будут активно подбираться к поясам, попутно показывая крутой бокс

Портал sport.ua назвал 4 украинских проспекта, которые придут на смену Усику и Ломаченко.

Карен Чухаджян

Возраст: 24 года

Рекорд: 16–1, 7 КО

Весовая категория: полусредняя

Сейчас Чухаджян выступает в полусредней категории – одной из самых сложных в современном боксе. Он занимает 14 строчку в рейтинге WBA, где чемпионом является Мэнни Пакьяо. А также владеет поясом WBA International и подписал контракт с новым промоутером, который обещает более активное развитие карьеры украинца.

Иван Голуб

Возраст: 31 год

Рекорд: 18–1, 14 КО

Весовая категория: полусредняя

Вячеслав Шабранский

Возраст: 33 года

Рекорд: 21–2, 17 КО

Весовая категория: полутяжелая

Сергей Богачук

Возраст: 25 лет

Рекорд: 17–0, 17 КО

Категория: первая средняя

Недавно мы писали, что 2020 год готовит для любителей бокса немало захватывающих поединков

Болельщики увидят повторное противостояние американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри в супертяжелом весе, битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.

Расписание главных боев 2020 года.

Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания)

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

25 июля – 9 августа

Токио, Япония

Олимпийские игры

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.