Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, вразила красою

Зірка активно веде Instagram, де показує свої тренування і виходи у світ, передає Politeka.net.

На одному з останніх фото зірка з'явилася в міні-сукні з глибоким декольте, яке підкреслило її красиві форми.

Джорджина позувала біля рояля, витягнувши накачані ніжки перед собою.

Великі груди, тонка талія та ідеальні стегна - модель недарма так активно стежить за собою, адже результати на обличчя.

Красуня спустила з плечей тонку білу сорочку. Акуратні босоніжки виглядали на ніжках дуже добре.

Завершили образ зірки різні аксесуари.

Родрігес фотографувала себе в дзеркало, виставивши перед собою телефон.

"Будь хоробрим і добрим", - написала наречена Роналду.

За 17 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі завалили модель компліментами, не маючи сили відірватися від її форм.

"Зацілувати б", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес позувала в обтягуючому топі і облягаючих легінсах. Дівчина високо натягнула шкарпетки і взула кросівки.

Красуня привертає увагу досконалою фігурою: пружний живіт, "сталеві" сідниці, накочені ніжки. Помітно відразу, що зірка "не вилазить зі спортзалу.

Раніше повідомлялося, що Джорджина Родрігес виклала відверте відео, на якому плюскається в басейні. Красуня вбралася в білу футболку і майже непомітні бікіні.

Зірка продемонструвала свою соковиту п'яту точку в сповільненій зйомці.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».