Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, вразила красою
Зірка активно веде Instagram, де показує свої тренування і виходи у світ, передає Politeka.net.
На одному з останніх фото зірка з'явилася в міні-сукні з глибоким декольте, яке підкреслило її красиві форми.
Джорджина позувала біля рояля, витягнувши накачані ніжки перед собою.
Великі груди, тонка талія та ідеальні стегна - модель недарма так активно стежить за собою, адже результати на обличчя.
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Красуня спустила з плечей тонку білу сорочку. Акуратні босоніжки виглядали на ніжках дуже добре.
Завершили образ зірки різні аксесуари.
Родрігес фотографувала себе в дзеркало, виставивши перед собою телефон.
"Будь хоробрим і добрим", - написала наречена Роналду.
За 17 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі завалили модель компліментами, не маючи сили відірватися від її форм.
"Зацілувати б", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес позувала в обтягуючому топі і облягаючих легінсах. Дівчина високо натягнула шкарпетки і взула кросівки.
Красуня привертає увагу досконалою фігурою: пружний живіт, "сталеві" сідниці, накочені ніжки. Помітно відразу, що зірка "не вилазить зі спортзалу.
Раніше повідомлялося, що Джорджина Родрігес виклала відверте відео, на якому плюскається в басейні. Красуня вбралася в білу футболку і майже непомітні бікіні.
Зірка продемонструвала свою соковиту п'яту точку в сповільненій зйомці.
Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.
Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».
Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».