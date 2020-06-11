Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, поразила красотой

Звезда активно ведет Инстаграм, где показывает свои тренировки и выходы в свет, передает Politeka.net.

На одном из последних фото звезда предстала в мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее красивые формы.

Джорджина позировала возле рояля, вытянув накаченные ножки перед собой.

Большая грудь, тонкая талия и идеальные бедра - модель не зря так активно следит за собой, ведь результаты налицо.

Красотка спустила с плеч тонкую белую рубашку. Аккуратные босоножки смотрелись на ножках очень хорошо.

Завершили образ звезды различные аксессуары.

Родригес фотографировала себя в зеркало, выставив перед собой телефон.

"Будь храбрым и добрым", - написала невеста Роналду.

За 17 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети завалили модель комплиментами, будучи не в силах оторваться от ее форм.

"Зацеловать бы", - написал один из поклонников.

Напомним, Джорджина Родригес позировала в обтягивающем топе и облегающих леггинсах. Девушка высоко натянула носки и обула кроссовки.

Красотка привлекает внимание совершенной фигурой: упругий живот, "стальные" ягодицы, накаченные ножки. Заметно сразу, что звезда "не вылазит" из спортзала.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес выложила откровенное видео, на котором плескается в бассейне. Красавица облачилась в белую футболку и почти незаметные бикини.

Звезда продемонстрировала свою сочную пятую точку в замедленной съемке.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».