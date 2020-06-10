Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою в спортивному вбранні під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сонце й дощ - просто ідеальна погода для прохолодних тренувань», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Бех-Романчук позує в одному спортивному топі і спортивних трусах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Неймовірні вигини. Відразу видно – людина займається собою», «краса», «ти ідеальна», «для такої краси – будь-яка погода ідеальна», «оу, ля ля», - пишуть вони.

До цього ми писали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою під час тренування.

«Не пропусти, вперше в історії українського инстаграма…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючому одязі під час тренування, демонструючи бездоганну фігуру. Зірка розповідає про конкурс, який проводять українські спортсмени, а також подарунки, які розігруються.

«Красоткулька», «неймовірна», «це бомба!», «вау, яка ж ти красива», «ось, як виглядає насолоду», - пишуть її шанувальники.

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