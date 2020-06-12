Відома українська фітнес-модель Таня Федосєєва показала себе без зайвих прикрас

На першому фото красуня стала на карачки на пляжі і показувала свою п'яту точку, розвернувшись нею до камери. Таня була в бікіні, а образ доповнила чорними окулярами. Можна помітити, що тіло було вологим, що зробило фотографію максимально спекотною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото дівчина вже показала себе пляжі зовсім без одягу. Федосєєва спокусливо вигнулась і продемонструвала всім свою красу, від якої фанати зійшли з розуму.

Фотографії зібрали тисячі лайків і безліч коментарів:

"Хочу на море", "Треба без чорних крапок", "А так можна", "Чорні точки зовсім не в тему...", Гарні пропорції і гріх ховати таке тіло".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері пограла на камеру своїми принадами.

Ліфчик практично не видно під прозорим пеньюаром. Останній був коротким і дозволив помилуватися накаченими ніжками Ани. Пеньюар прикрашав білий пушок.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганною фігурою під час нової фотосесії, яку влаштувала в прозорій білизні.

Так, Чері позує на природі в прозорій білизні, прикриваючи руками значні обсяги. Крім того, зірка вирішила млосно пограти поглядом на камеру, демонструючи неймовірну красу.

Нагадаємо, безсоромна господиня найкрасивіших сідниць засвітила принади в прозорій білизні

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