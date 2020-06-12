24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук вразила рельєфами в обтягуючому вбранні
Як передає Politeka.net, спортсменка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показла вечірнє тренування. Бех-Романчук спочатку прилягла на килимку в білому крихітному топі і чорних лосинах, сполохавши спокусливими "пагорбами".
"Всім привіт, я знову на стадіоні на вечірньому тренуванні. Сьогодні ще спекотніше, ніж вчора, але я дуже люблю таку погодку", - повідомила легкоатлетка.
Потім дівчина, власне, виконала кілька вправ. Вона приголомшила шанувальників потужним і гнучким тілом. Спортсменка підписала кадри: "У таку погоду розтягуватися одне задоволення".
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Раніше ми повідомляли, Марина застигла в напруженій і спокусливій позі на одному з опублікованих в Instagram фото.
«Зараз саме час для наполегливих тренувань 😏 Але мені подобається відчувати, що я працюю», - йдеться в повідомленні.
Дівчина постала в облягаючому спортивному вбранні, продемонструвавши бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«мені подобається твоя поза», «ти така прикольна», «виглядаєш оревно», «неймовірна», «бомба!», «ось так виглядає справжня краса!», - писали в коментарях.
Також ми розповідали, як Бех-Романчук позувала зі спини, викликавши захват міцним "горішком". Її сфотографували під час тренування. Красуня присіла на одне коліно і з м'ячем в руках.
"Після насиченого тижня тренувань, нарешті попереду крутий відпочинок на вихідних✌🏼😁", - підписала фото зірка спорту.
Нагадаємо, рельєфна Бех-Романчук втиснула багатство в топ і шортики
А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Бех-Романчук показала божественне тіло в мікро шортах