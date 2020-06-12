24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук вразила рельєфами в обтягуючому вбранні

Як передає Politeka.net, спортсменка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показла вечірнє тренування. Бех-Романчук спочатку прилягла на килимку в білому крихітному топі і чорних лосинах, сполохавши спокусливими "пагорбами".

"Всім привіт, я знову на стадіоні на вечірньому тренуванні. Сьогодні ще спекотніше, ніж вчора, але я дуже люблю таку погодку", - повідомила легкоатлетка.

Потім дівчина, власне, виконала кілька вправ. Вона приголомшила шанувальників потужним і гнучким тілом. Спортсменка підписала кадри: "У таку погоду розтягуватися одне задоволення".

Раніше ми повідомляли, Марина застигла в напруженій і спокусливій позі на одному з опублікованих в Instagram фото.

«Зараз саме час для наполегливих тренувань 😏 Але мені подобається відчувати, що я працюю», - йдеться в повідомленні.

Дівчина постала в облягаючому спортивному вбранні, продемонструвавши бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«мені подобається твоя поза», «ти така прикольна», «виглядаєш оревно», «неймовірна», «бомба!», «ось так виглядає справжня краса!», - писали в коментарях.

Також ми розповідали, як Бех-Романчук позувала зі спини, викликавши захват міцним "горішком". Її сфотографували під час тренування. Красуня присіла на одне коліно і з м'ячем в руках.

"Після насиченого тижня тренувань, нарешті попереду крутий відпочинок на вихідних✌🏼😁", - підписала фото зірка спорту.

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