Польський нападник італійського "Удінезе" Лукаш Теодорчик може оформити своє повернення в київське "Динамо".

Про це передає Politeka.net з посиланням на портал Betnews365.com.

Джерела заявляють, що столична команда вже зробила поляку пропозицію. У трансфері 29-річного форварда зацікавлений особисто головний тренер Олексій Михайличенко. Трансфер Теодорчика оцінюється фахівцями в 1,7 мільйона євро.

Зазначимо, що Теодорчик вже грав за "Динамо" в 2014-2017 роках. На його рахунку 16 голів і 2 результативні передачі в 42 матчах. З київським клубом поляк двічі ставав чемпіоном України, а тренером на той момент був Сергій Ребров.

Після цього форвард перейшов у бельгійський "Андерлехт", де провів два результативних сезону, після чого в 2018 році перейшов в "Удінезе". У нинішньому сезоні на його рахунку 1 асист в 9 матчах за італійський клуб.

Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на заміну Олексію Михайлеченко на посаді головного тренера "Динамо", є російський фахівець Юрій Сьомін.

Джерела в Росії відзначили, що всі розбіжності і непорозуміння між Сьоміним і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, які були між ними, коли тепер в минулому.

Також ми писали, що Донецький "Шахтар" впевнено переміг київське "Динамо" на НСК Олімпійський у 24 турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі України.

Видовищний поєдинок завершився з рахунком 3:1. "Шахтар" здобуває вольову перемогу і відривається від переслідувачів на 16 очок. Кияни залишаються на 4 місці.

Зазначимо, з-за карантину стало неможливим присутність вболівальників на трибунах, матч можна було подивитися тільки в онлайн-трансляції.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

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