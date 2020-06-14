Спортивний тренер і телеведуча Аніта Луценко показала свою ідеальну фізичну форму в новому відео з вправами

Луценко поділилася новим постом в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зірковий тренер шоу «Зважені та щасливі» вирішила поділитися зі своїми підписниками корисними вправами для м'язів рук. При цьому замість гантелей вона запропонувала використовувати пляшки води.

На відео Луценко демонструє вправи, в черговий раз доводячи, що знаходиться в прекрасній фізичній формі. Тренер займається в обтягуючих спортивних штанях і білій майці, яка дозволяє їй продемонструвати м'язи рук.

«Комплекс для рук з пляшками або можна взяти гантелі по 2-3 кг. Ще варіант в пляшки насипати пісок, складніше -додати води +пісок , складніше - камінчики. Всі вправи виконуй по 15-20 повторень 2-3 підходи!», - підписала відео Луценко.

Її підписники тут же відреагували на нову публікацію.

«Спасибі велике, Аніта», «Супер дякую за вправи», «Супер качаємо руки!», «Аніта. Щось ти подруга накачалася знатно», «Які красиві лінії спортивних фігур! Відразу видно професіонала», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Луценко поділилася фотографією, на якій вона сидить навпочіпки в коротких спортивних шортах, більше нагадують труси. Таким чином зірка продемонструвала свої ідеальні стрункі ніжки без найменших слідів целюліту.

Луценко розповіла, що нещодавно пройшла курс масажів від цієї проблеми і залишилася дуже задоволена.

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