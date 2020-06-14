Спортивный тренер и телеведущая Анита Луценко показала свою идеальную физическую форму в новом видео с упражнениями

Луценко поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Звездный тренер шоу «Зважені та щасливі» решила поделиться со своими подписчиками полезными упражнениями для мышц рук. При этом вместо гантелей она предложила использовать бутылки воды.

На видео Луценко демонстрирует упражнения, в очередной раз доказывая, что находится в прекрасной физической форме. Тренер занимается в обтягивающих спортивных штанах и белой майке, которая позволяет ей продемонстрировать мышцы рук.

«Комплекс для рук с бутылками или можно взять гантели по 2-3 кг. Ещё вариант в бутылки насыпать песок, сложнее -добавить воды +песок , сложнее- камушки. Все упражнения выполняй по 15-20 повторений 2-3 подхода!», - подписала видео Луценко.

Ее подписчики тут же отреагировали на новую публикацию.

«Спасибо большое, Анита», «Супер спасибо за упражнения», «Супер качаем руки!», «Анита. Что-то ты подруга накачалась знатно», «Какие красивые линии спортивных фигур! Сразу видно профессионала», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Луценко поделилась фотографией, на которой она сидит на корточках в коротких спортивных шортах, больше напоминающих трусы. Таким образом звезда продемонстрировала свои идеальные подтянутые ножки без малейших следов целлюлита.

Луценко рассказала, что недавно прошла курс массажей от этой проблемы и осталась очень довольна.

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