Українська гімнастка і олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка була фавориткою хореографа Влада Ями на проекті «Танці з зірками», вразила природною красою

У себе в Instagram спортсменка опублікувала фото з прогулянки, передає Politeka.net. Анна вийшла прогулятися, надівши білу футболку та короткі велосипедки. Незважаючи на те, що дівчина була дуже просто одягнена, вона виглядала бездоганно. Короткі шортики підкреслили її розкішні стрункі ніжки. Видно було, що спортсменка гуляє в парку.

Крім цього, Анна опублікувала селфі. Дівчина одягла сонцезахисні окуляри і сфотографувала себе на тлі зелених насаджень.

«Ідеальна неділя», - підписала знімок зірка, натякнувши, що саме так проводить свій вихідний день.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова взяла участь у зйомці в Національному художньому музеї. Гімнастка позувала в сукні і елегантному капелюсі. На обличчя красуня одягла маску. У кадр потрапило татуювання Різатдінової у вигляді олімпійських кілець. Таким чином дівчина хотіла показати, що маски не повинні заважати світським виходам.

Крім цього, нещодавно Ганна поділилася фото на тлі видів на Київ. Спортсменка продемонструвала свою чудову розтяжку, піднявши ногу до обличчя. Такій розтяжці позаздрить навіть балерина Анастасія Волочкова.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова поніжилася на сонечку в спокусливій позі: «Який прекрасний…».

Як повідомляла Politeka, Анна Різатдінова показала пружне тіло прямо в польоті: "Ідеал".

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