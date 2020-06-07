Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями в "Танцях з зірками", розслабилася на природі

У себе в Instagram дівчина поділилася серією фотографій, передає Politeka.net. Вона була одягнена в зелений спортивний костюм і сонцезахисні окуляри. Спортсменка сиділа і напівлежала на траві, ніжилася на сонечку і відпочивала від трудових буднів.

«Який прекрасний день», - написала красуня під фото.

За годину її фото зібрало майже 2 тисячі лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Нарешті погода налагоджується. А ми скоро вирушимо на тренувальну базу. Як же довго ми цього чекали», «Гарно як», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова похвалилася своєю неймовірною розтяжкою. Дівчина позувала на тлі київських видів, високо задерши ногу. Варто зазначити, що такій розтяжці позаздрила б і сама Анастасія Волочкова.

Крім цього, нещодавно Різатдінова показала свою розкішну фігуру у всій красі. Вона з'явилася на фото в коротких міні шортах, які підкреслили її стрункі ніжки, а також спортивній майці. В руках зірка тримала скакалку.

Також нещодавно Ганна засвітила зайве, коли сфотографувала себе в ночнушці, лежачи в ліжку.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова позбулася білизни і показала соковите: "Мм, яка...".

Також Politeka писала, що Ганна Різатдінова поніжилася в морських хвилях: українська Афродіта.

А ще Politeka повідомляла, що Ганна Різатдінова блиснула ідеальною фігурою в облягаючому топі: "Богиня".