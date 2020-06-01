Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, підкорила зовнішністю

Красуня володіє неймовірною фігурою, завдяки наполегливим заняттям гімнастикою, пише Politeka.net. Зірка часто хвалиться досконалими вигинами у своєму Instagram.

Так на одному з недавніх знімків красуня з'явилася в короткому топіку, які не тільки обтягнув її груди, але і показав пружний живіт.

Красуня для знімка вибрала білі штани на високій посадці.

Анна елегантно вигнулася, залишивши стегно убік. Одну руку зірка закинула на голову, засвітивши своє тату.

Анна виглядала дуже свіжо, вона дивилася в камеру і посміхалася.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.

"Богиня", "Дуже 😍", "Де можна купити такий топік?)", "Гарно, ніжно👏❤️🔥", "Ви прекрасна, Анно😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова часто публікує пости, на яких демонструє, як займається спортом і свою чудову розтяжку.

Гімнастка підняла ногу біля обличчя. При цьому вона тримала ніжку, доторкнувшись другою рукою до пружних сідниць. Варто відзначити, що спортсменка була в легінсах і олімпійці.

Раніше повідомлялося, що фаворитка Ями показала, як вміє сідати на шпагат і вигнула своє тіло.

Під однією ногою у неї можна побачити м'яч, а другий - вона тримала в руці. Анна була в майці, лосинах і білих кросівках.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків, серед яких була і Леся Нікітюк. Люди захопилися розтяжкою красуні і написали компліменти її формі.

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