Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, підкорила зовнішністю
Красуня володіє неймовірною фігурою, завдяки наполегливим заняттям гімнастикою, пише Politeka.net. Зірка часто хвалиться досконалими вигинами у своєму Instagram.
Так на одному з недавніх знімків красуня з'явилася в короткому топіку, які не тільки обтягнув її груди, але і показав пружний живіт.
Красуня для знімка вибрала білі штани на високій посадці.
Анна елегантно вигнулася, залишивши стегно убік. Одну руку зірка закинула на голову, засвітивши своє тату.
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Анна виглядала дуже свіжо, вона дивилася в камеру і посміхалася.
За годину пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.
"Богиня", "Дуже 😍", "Де можна купити такий топік?)", "Гарно, ніжно👏❤️🔥", "Ви прекрасна, Анно😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анна Різатдінова часто публікує пости, на яких демонструє, як займається спортом і свою чудову розтяжку.
Гімнастка підняла ногу біля обличчя. При цьому вона тримала ніжку, доторкнувшись другою рукою до пружних сідниць. Варто відзначити, що спортсменка була в легінсах і олімпійці.
Раніше повідомлялося, що фаворитка Ями показала, як вміє сідати на шпагат і вигнула своє тіло.
Під однією ногою у неї можна побачити м'яч, а другий - вона тримала в руці. Анна була в майці, лосинах і білих кросівках.
Фанати поставили майже півтори тисячі лайків, серед яких була і Леся Нікітюк. Люди захопилися розтяжкою красуні і написали компліменти її формі.
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