Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, підкорила зовнішністю 

Красуня володіє неймовірною фігурою, завдяки наполегливим заняттям гімнастикою, пише Politeka.net. Зірка часто хвалиться досконалими вигинами у своєму Instagram. 

Так на одному з недавніх знімків красуня з'явилася в короткому топіку, які не тільки обтягнув її груди, але і показав пружний живіт. 

Красуня для знімка вибрала білі штани на високій посадці. 

Анна елегантно вигнулася, залишивши стегно убік. Одну руку зірка закинула на голову, засвітивши своє тату. 

Популярні новини зараз

Як виглядають сестри-красуні Віри Брежнєвої, Бузової, Асмус, Фріске та інших зірок: несподівані фото

Волочкова без штанів переступила межу, показавши сороміцькі місця: "Ніякі антисептики не допоможуть"

В ПриватБанку почали блокування рахунків, грошей не зняти: "клієнт повинен..."

Випробування для українців, обвал курсу і нововведення на кордоні – головне за ніч
Показати ще

Анна виглядала дуже свіжо, вона дивилася в камеру і посміхалася. 

View this post on Instagram

My beauty story for @nivea_ua

A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) on

За годину пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів. 

"Богиня", "Дуже  😍", "Де можна купити такий топік?)", "Гарно, ніжно👏❤️🔥", "Ви прекрасна, Анно😍", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Анна Різатдінова часто публікує пости, на яких демонструє, як займається спортом і свою чудову розтяжку.

Гімнастка підняла ногу біля обличчя. При цьому вона тримала ніжку, доторкнувшись другою рукою до пружних сідниць.  Варто відзначити, що спортсменка була в легінсах і олімпійці.

Раніше повідомлялося, що фаворитка Ями показала, як вміє сідати на шпагат і вигнула своє тіло.

Під однією ногою у неї можна побачити м'яч, а другий - вона тримала в руці. Анна була в майці, лосинах і білих кросівках.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків, серед яких була і Леся Нікітюк. Люди захопилися розтяжкою красуні і написали компліменти її формі. 

View this post on Instagram

Пост о растяжке ‼️ ⠀ В наше время очень большой интерес у девочек именно к шпагату 🤸🏼‍♀️ На сегодняшний день существует множество способов, курсов, обучающих мастер классов и тренингов для достижения своей цели - растяжки. Но вопросов все равно остаётся много! Давайте пробежимся по основным тезисам касательно нашей пластики тела 🐍 ⠀ Растяжка требует постоянной работы над собой! Не думайте, что если вы однажды сели на шпагат, то так будет всегда. НЕТ! Растяжка очень привередливая, ей нужно уделять время хотя бы пару раз в неделю, систематически! Даже с моей растяжкой, за 9 месяцев беременности, поверьте она ухудшилась. И мне пришлось начинать с нуля после родов. Конечно мышцы быстро всё вспомнили, но я веду к тому что, стретчинг пропусков не любит👆🏻 ⠀ Меня часто спрашивают, за сколько можно сесть на шпагат? Не знаю как ответить на этот вопрос, так как я первый раз села в 5 лет. В гимнастике довольно жесткие методы растяжки. Я выбрала для себя способ, тянуться дома. Каждое утро перед завтраком я растягивалась по 10 мин на каждую ногу. Со временем я увидела результат⌛️ ⠀ У себя на странице «в сохранённых сториз» #uachallengebyanna я оставила для вас 10 упражнений, которые вы можете выполнять ежедневно. Постепенно вы будете видеть результат. Главное систематические ежедневные тренировки ➿ ⠀ Все упражнения нужно выполнять «плавно», без резких движений и фанатизма. Перед комплексом обязательно нужно выполнить базовую зарядку/разминку. ⏰ ⠀ Так что, берите коврик, одевайте спортивную форму, открывайте мои 🔝10 упражнений и вперёд к заветному шпагату 💪🏼 ⠀ Верю в вас! 💋 #stretching @underarmourukraineofficial @underarmourwomen #underarmour

A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) on

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку

Також Politeka писала, що улюблениця Ями забула про пристойність і засвітила зайве у відкритому топі