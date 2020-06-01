Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, покорила внешностью

Красотка обладает невероятной фигурой, благодаря упорным занятиям гимнастикой, пишет Politeka.net. Звезда часто хвастается совершенными изгибами в своем Инстаграм.

Так на одном из недавних снимков красотка предстала в коротком топике, которые не только обтянул ее грудь, но и показал упругий живот.

Красотка для снимка выбрала белые брюки на высокой посадке.

Анна изящно изогнулась, оставив бедро в сторону. Одну руку звезда закинула на голову, засветив свое тату.

Анна выглядела очень свежо, она смотрела в камеру и улыбалась.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Богиня", "Очень 😍", "Где можно купить такой топик?)", "Красиво, нежно👏❤️🔥", "Вы прекрасна, Анна😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова часто публикует посты, на которых демонстрирует, как занимается спортом и свою чудесную растяжку.

Гимнастка подняла ногу возле лица. При этом она держала ножку, прикоснувшись второй рукой к упругим ягодицам. Стоит отметить, что спортсменка была в леггинсах и олимпийке.

Ранее сообщалось, что фаворитка Ямы показала, как умеет садиться на шпагат и выгнула свое тело.

Под одной ногой у нее можно увидеть мяч, а второй - она держала в руке. Анна была в майке, лосинах и белых кроссовках.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков, среди которых была и Леся Никитюк. Люди восхитились растяжкой красотки и написали комплименты ее форме.

Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров

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