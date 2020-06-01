Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, покорила внешностью 

Красотка обладает невероятной фигурой, благодаря упорным занятиям гимнастикой, пишет Politeka.net. Звезда часто хвастается совершенными изгибами в своем Инстаграм. 

Так на одном из недавних снимков красотка предстала в коротком топике, которые не только обтянул ее грудь, но и показал упругий живот. 

Красотка для снимка выбрала белые брюки на высокой посадке. 

Анна изящно изогнулась, оставив бедро в сторону. Одну руку звезда закинула на голову, засветив свое тату. 

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Анна выглядела очень свежо, она смотрела в камеру и улыбалась. 

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My beauty story for @nivea_ua

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За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. 

"Богиня", "Очень  😍", "Где можно купить такой топик?)", "Красиво, нежно👏❤️🔥", "Вы прекрасна, Анна😍", - написали пользователи сети. 

Напомним, Анна Ризатдинова часто публикует посты, на которых демонстрирует, как занимается спортом и свою чудесную растяжку.

Гимнастка подняла ногу возле лица. При этом она держала ножку, прикоснувшись второй рукой к упругим ягодицам.  Стоит отметить, что спортсменка была в леггинсах и олимпийке.

Ранее сообщалось, что фаворитка Ямы показала, как умеет садиться на шпагат и выгнула свое тело.

Под одной ногой у нее можно увидеть мяч, а второй - она держала в руке. Анна была в майке, лосинах и белых кроссовках.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков, среди которых была и Леся Никитюк. Люди восхитились растяжкой красотки и написали комплименты ее форме. 

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Пост о растяжке ‼️ ⠀ В наше время очень большой интерес у девочек именно к шпагату 🤸🏼‍♀️ На сегодняшний день существует множество способов, курсов, обучающих мастер классов и тренингов для достижения своей цели - растяжки. Но вопросов все равно остаётся много! Давайте пробежимся по основным тезисам касательно нашей пластики тела 🐍 ⠀ Растяжка требует постоянной работы над собой! Не думайте, что если вы однажды сели на шпагат, то так будет всегда. НЕТ! Растяжка очень привередливая, ей нужно уделять время хотя бы пару раз в неделю, систематически! Даже с моей растяжкой, за 9 месяцев беременности, поверьте она ухудшилась. И мне пришлось начинать с нуля после родов. Конечно мышцы быстро всё вспомнили, но я веду к тому что, стретчинг пропусков не любит👆🏻 ⠀ Меня часто спрашивают, за сколько можно сесть на шпагат? Не знаю как ответить на этот вопрос, так как я первый раз села в 5 лет. В гимнастике довольно жесткие методы растяжки. Я выбрала для себя способ, тянуться дома. Каждое утро перед завтраком я растягивалась по 10 мин на каждую ногу. Со временем я увидела результат⌛️ ⠀ У себя на странице «в сохранённых сториз» #uachallengebyanna я оставила для вас 10 упражнений, которые вы можете выполнять ежедневно. Постепенно вы будете видеть результат. Главное систематические ежедневные тренировки ➿ ⠀ Все упражнения нужно выполнять «плавно», без резких движений и фанатизма. Перед комплексом обязательно нужно выполнить базовую зарядку/разминку. ⏰ ⠀ Так что, берите коврик, одевайте спортивную форму, открывайте мои 🔝10 упражнений и вперёд к заветному шпагату 💪🏼 ⠀ Верю в вас! 💋 #stretching @underarmourukraineofficial @underarmourwomen #underarmour

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Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров

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