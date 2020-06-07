Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы в "Танцях з зірками", расслабилась на природе
У себя в Инстаграм девушка поделилась серией фотографий, передает Politeka.net. Она была одета в зеленый спортивный костюм и солнцезащитные очки. Спортсменка сидела и полулежала на траве, нежилась на солнышке и отдыхала от трудовых будней.
«Какой прекрасный день», - написала красотка под фото.
За час ее фото собрало почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.
«Наконец-то погода налаживается. А мы скоро отправимся на тренировочную базу. Как же долго мы этого ждали», «Красиво как», «Супер», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова похвасталась своей невероятной растяжкой. Девушка позировала на фоне киевских видов, высоко задрав ногу. Стоит отметить, что такой растяжке позавидовала бы и сама Анастасия Волочкова.
Кроме этого, недавно Ризатдинова показала свою роскошную фигуру во всей красе. Она предстала на фото в коротких мини шортах, которые подчеркнули ее стройные ножки, а также спортивной майке. В руках звезда держала скакалку.
Также недавно Анна засветила лишнее, когда сфотографировала себя в ночнушке, лежа в кровати.
Напомним, что Анна Ризатдинова избавилась от белья и показала самое сочное: "Мм, какая...".
Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова понежилась в морских волнах: украинская Афродита.
А еще Politeka сообщала, что Анна Ризатдинова сверкнула идеальной фигурой в облегающем топе: "Богиня".