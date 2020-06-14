Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой хореографа Влада Ямы на проекте «Танці з зірками», поразила естественной красотой

У себя в Инстаграм спортсменка опубликовала фото с прогулки, передает Politeka.net. Анна вышла прогуляться, надев белую футболку и короткие велосипедки. Несмотря на то, что девушка была очень просто одета, выглядела она безупречно. Короткие шортики подчеркнули ее роскошные стройные ножки. Видно было, что спортсменка гуляет в парке.

Кроме этого, Анна опубликовала селфи. Девушка надела солнцезащитные очки и сфотографировала себя на фоне зеленых насаждений.

«Идеальное воскресенье», - подписала снимок звезда, намекнув, что именно так проводит свой выходной день.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова приняла участие в съемке в Национальном художественном музее. Гимнастка позировала в платье и элегантной шляпе. На лицо красотка надела маску. В кадр попала татуировка Ризатдиновой в виде олимпийских колец. Таким образом девушка хотела показать, что маски не должны мешать светским выходам.

Кроме этого, недавно Анна поделилась фото на фоне видов на Киев. Спортсменка продемонстрировала свою чудесную растяжку, подняв ногу к лицу. Такой растяжке позавидует даже балерина Анастасия Волочкова.

Напомним, что Анна Ризатдинова понежилась на солнышке в соблазнительной позе: «Какой прекрасный…».

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова показала упругое тело прямо в полете: "Идеал".

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова задрала платье, заставив мужчин краснеть: «Женщина мечты».