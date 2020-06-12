Такою її ще не бачили

Українська гімнастка Анна Різатдінова, яка була фавориткою хореографа Влада Ями на шоу «Танці з зірками», здивувала яскравим образом

Як передає Politeka.net, серію нових знімком красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина приміряла неймовірної краси карнавальну сукню, до якої вона додала гарний капелюшок. Вона влаштувала зйомку в Національному художньому музеї України. Дівчина сиділа на кубі, задерши плаття і виставивши вперед свої стрункі ніжки. Пікантності образу додало також глибоке декольте дівчини.

«Маски не перешкода світським виходам», - підписала фото Різатдінова, розповівши, що взяла участь у спецпроекті.

За кілька годин пост зірки оцінило майже 3 тисячі осіб. В коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

«Вау!) дуже красиво!)», «Шалене фото», «Ефектно», «Просто чудово!», «Захват», «Ви дуже гарна в цьому образі», «Жінка мрії», - пишуть користувачі мережі.

Крім цього, красуня опублікувала портрет у цій же сукні, але з маскою на обличчі.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова поділилася спогадами про літо. Вона опублікувала фото з пляжу, на якому була в купальнику. Дівчина сиділа, притиснувши до себе ноги, а навколо неї виднілися хвилі. Видно було, що фото зроблено на заході або на світанку сонця.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова блиснула ідеальною фігурою в облягаючому топі: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, Анна Різатдінова засвітила своє тату: «Неймовірна».

Також Politeka писала, що Анна Різатдінова поніжилася на сонечку в спокусливій позі: «Який прекрасний…».