Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой хореографа Влада Ямы на шоу «Танці з зірками», удивила ярким образом
Как передает Politeka.net, серию новых снимком красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка примеряла невероятной красоты карнавальное платье, к которому она добавила пеструю шляпку. Она устроила съемку в Национальном художественном музее Украины. Девушка сидела на возвышенности, задрав платье и выставив вперед свои стройные ножки. Пикантности образу добавило также глубокое декольте девушки.
«Маски не помеха светским выходам», - подписала фото Ризатдинова, рассказав, что приняла участие в спецпроекте.
За несколько часов пост звезды оценило почти 3 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.
«Вау!) очень красиво!)», «Обалденное фото», «Эффектно», «Просто великолепно!», «Восторг», «Вы очень красивая в этом образе», «Женщина мечты», - пишут пользователи сети.
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Кроме этого, красотка опубликовала портрет в этом же платье, но с маской на лице.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова поделилась воспоминаниями о лете. Она опубликовала фото с пляжа, на котором была в купальнике. Девушка сидела, прижав к себе ноги, а вокруг нее виднелись волны. Видно было, что фото сделано на закате или рассвете солнца.
Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула идеальной фигурой в облегающем топе: "Богиня".
Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова засветила свое тату: «Невероятная».
Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова понежилась на солнышке в соблазнительной позе: «Какой прекрасный…».