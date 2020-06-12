Такой ее еще не видели

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой хореографа Влада Ямы на шоу «Танці з зірками», удивила ярким образом

Как передает Politeka.net, серию новых снимком красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка примеряла невероятной красоты карнавальное платье, к которому она добавила пеструю шляпку. Она устроила съемку в Национальном художественном музее Украины. Девушка сидела на возвышенности, задрав платье и выставив вперед свои стройные ножки. Пикантности образу добавило также глубокое декольте девушки.

«Маски не помеха светским выходам», - подписала фото Ризатдинова, рассказав, что приняла участие в спецпроекте.

За несколько часов пост звезды оценило почти 3 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Вау!) очень красиво!)», «Обалденное фото», «Эффектно», «Просто великолепно!», «Восторг», «Вы очень красивая в этом образе», «Женщина мечты», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, красотка опубликовала портрет в этом же платье, но с маской на лице.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова поделилась воспоминаниями о лете. Она опубликовала фото с пляжа, на котором была в купальнике. Девушка сидела, прижав к себе ноги, а вокруг нее виднелись волны. Видно было, что фото сделано на закате или рассвете солнца.

Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула идеальной фигурой в облегающем топе: "Богиня".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова засветила свое тату: «Невероятная».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова понежилась на солнышке в соблазнительной позе: «Какой прекрасный…».