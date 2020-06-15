Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, "не вилазить зі спортзалу і хвалиться неймовірними результатами

Гаряча красуня опублікувала знімок, який неможливо забути, передає Politeka.net.

Наречена футболіста одягла на себе спортивний одяг, накинувши капюшон. Тісні легінси обтягнули накачані сідниці та ніжки.

Пружна п'ята точка ледь не розривала лосини, і виглядала дуже гарно. Модель позувала біля дзеркала, розтягнувшись на шпагаті.

Джорджина витончено підняла ручку, закрила очі і посміхнулася.

Фото вийшло чудовим, завдяки ідеальному образу і дивовижній розтяжці. Тіло Родрігес досконале, не дарма вона так багато часу проводить за заняттями спортом.

За 19 годин пост зібрав майже два мільйони лайків та багато коментарів. Користувачі мережі не тільки писали приємні слова Джорджині, але і цікавилися, куди зник її наречений Роналду, адже вони скучили за ним.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес постала в міні-сукні з глибоким декольте, яка підкреслила її красиві форми.

Зірка позувала біля рояля, витягнувши накачані ніжки перед собою.

Великі груди, тонка талія та ідеальні стегна - види просто вражаючі: "Ух, супер!".

Раніше ми писали, що Джорджина Родрігес попозувала спиною до фотографа, продемонструвавши свої розкішні форми, а з одягу на ній тільки обтягуючі сірі лосини і хустка.

Відвертий знімок іспанської моделі вже зібрав більше двох мільйонів лайків.

Нагадаємо також, що Джорджина Родрігес вбралася в коротке плаття і лягла прямо у воду. Під знімком вона підписала: "Розслаблена Клеопатра".

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах»