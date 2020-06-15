Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, "не вылазит" из спортзала и хвастается невероятными результатами

Горячая красотка опубликовала снимок, который невозможно забыть, передает Politeka.net.

Невеста футболиста надела на себя спортивную одежду, накинув капюшон. Тесные леггинсы обтянули накаченные ягодицы и ножки.

Упругая пятая точка едва не разрывала лосины, и выглядела очень красиво. Модель позировала возле зеркала, растянувшись на шпагате.

Джорджина изящно подняла ручку, закрыла глаза и улыбнулась.

Фото вышло превосходным, благодаря идеальному образу и удивительной растяжке. Тело Родригес совершенное, не зря она так много времени проводит за занятиями спортом.

За 19 часов пост собрал почти два миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети не только писали приятные слова Джорджине, но и интересовались, куда пропал ее жених Роналду, ведь они соскучились по нему.

Напомним, Джорджина Родригес предстала в мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее красивые формы.

Звезда позировала возле рояля, вытянув накаченные ножки перед собой.

Большая грудь, тонкая талия и идеальные бедра - виды просто поражающие: "Ух, супер!".

Ранее мы писали, что Джорджина Родригес попозировала спиной к фотографу, продемонстрировав свои роскошные формы, а из одежды на ней только обтягивающие серые лосины и платок.

Откровенный снимок испанской модели уже собрал более двух миллионов лайков.

Напомним также, что Джорджина Родригес облачилась в короткое платье и легла прямо в воду. Под снимком она подписала: "Расслабленная Клеопатра".

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

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