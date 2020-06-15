Український боксер В'ячеслав Глазков (21-1-1,13 КО) розповів, що думає про перспективних боксерів України

«За нашими хлопцями звичайно стежу, з однієї збірної як ніяк! Для Усика Чісора буде перевіркою, але думаю Саша його вимотає і «приб'є» у другій половині бою.

Лома - Лопес, я так зрозумів, що скасували, але був би цікавий бій, тим більше передісторію вони зробили... По бою Постол - Рамірес нічого не скажу, я не знаю хто такий Рамірес, за цією вагою не стежу, але якщо буде бій, звичайно, буду дивитися і вболівати за Віктора!

Звичайно виділив би Сергія Дерев'янченка, він давно вже заслужив чемпіонський пояс, сподіваюся, що в недалекому майбутньому він його завоює!», - розповів Вічок.

До речі, український боксер Денис Берінчик (13-0, 9 КО) розлютився після питання про нинішньої влади в Україні

Так, українець проводив в Instagram прямий ефір, під час якого журналіст порталу SportArena запитав, чи вірить Берінчик у наш уряд.

«Я не буду відповідати на це питання. Ти не туди копаєш, не на спортивну ідеологію питання мені насипаєш.

Ти хочеш, щоб я тобі відповів і у мене будинок в Краснодоні загорівся, я не можу зрозуміти? Я там народився, виріс і живу. Я можу тобі багато чого цікавого розповісти, але ти хочеш, щоб у мене потім були проблеми? Я краще помовчу. Я не політ. діяч, не історик, не політолог. Я простий спортсмен. Не мені міркувати на такі теми», - відповів Берінчик журналісту на підвищених тонах.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".