Украинский боксер Вячеслав Глазков (21-1-1,13 КО) рассказал, что думает о перспективных боксерах Украины

«За нашими ребятами конечно слежу, с одной сборной как никак! Для Усика Чисора будет проверкой, но думаю Саша его измотает и «прибьет» во второй половине боя.

Лома - Лопес, я так понял, что отменили, но был бы интересный бой, тем более предисторию они сделали... По бою Постол - Рамирес ничего не скажу, я не знаю кто такой Рамирес, за этим весом не слежу, но если будет бой, конечно, буду смотреть и болеть за Виктора!

Конечно выделил бы Сергея Деревянченко, он давно уже заслужил чемпионский пояс, надеюсь, что в скором будущем он его завоюет!», - рассказал Глазков.

К слову, украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 9 КО) разозлился после вопроса о нынешней власти в Украине

Так, украинец проводил в Instagram прямой эфир во время которого журналист портала SportArena спросил, верит ли Беринчик в наше правительство.

«Я не буду отвечать на этот вопрос. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию вопросы мне насыпаешь.

Ты хочешь, чтобы я тебе ответил и у меня дом в Краснодоне загорелся, я не могу понять? Я там родился, вырос и живу. Я могу тебе много чего интересного рассказать, но ты хочешь, чтобы у меня потом были проблемы? Я лучше помолчу. Я не полит. деятель, не историк, не политолог. Я простой спортсмен. Не мне рассуждать на такие темы», - ответил Беринчик журналисту на повышенных тонах.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".