Український боксер у важкій ваговій категорії Сергій Радченко розповів, як брав участь у тренувальному таборі легенд вітчизняного боксу братів Кличків.

Передає Politeka.net з посиланням на інтерв'ю боксера сайту "Братство Кличко".

Сергій Радченко повідомив, що на тренуваннях з Володимиром Кличком були випадки, коли бійців зі спарингів виносили на руках після нокаутів. Боєць розповів усі деталі тренувального процесу у легенд українського боксу. Також Сергій уточнив, що у професійних боксерів спаринг-тижні в таборі завжди закінчувалися за 8 днів до дати бою.

"Два з половиною тижні відпрацьовують важковаговики. На третій тиждень під'їжджають бійці з легковий ваговій категорії. Я сильно здивувався, коли приїжджали спритні хлопці з 70 кілограм. Останні раунди у Володимира проходили з акцентом на швидкість. У середу ми роз'їжджалися, два завершальні спарингу він працював з "мухачами". Спаринги закінчувалися в п'ятницю, за 8 днів до початку бою. Як правило, всі стартують з чотирьох або шести раундів. Доходять до десяти раундів і йдуть вниз. Особливість Володимира, і її потім перейняв Сашко Усик - всі спаринги з першого по останній день по 12 раундів. При мені не було випадків, щоб виносили з рингу. Але якраз на першому зборі, коли я потрапив до Володимира вже на другий тиждень спарингів, були розмови, що на першому тижні одного хлопця винесли з рингу - Володимир його нокаутував. Розповідали, що на інших спарингах теж були і нокдауни і нокаути", - сказав Радченко.

Боєць також згадав, як на ринг проти Володимира в тренувальному режимі виходив його майбутній суперник чемпіон світу Ентоні Джошуа. Радченко твердо заявив, що на момент тих спарингів було відчуття, що Володимир Кличко був сильніший і майтерныший за британського боксера. Хоча українець і выдзначив Джошуа, який на той час був одним з кращих спаринг-партнерів.

"Так, він показував досить непоганий спаринг. Був одним з кращих спаринг-партнерів на той момент. Створював найбільшу конкуренцію Кличку. Але все-таки відчувалася десь його невпевненість, десь недосвідченість. Все одно Володимир був на голову вище. І це враховуючи те, що Ентоні не працював усі 12 раундів. Він працював зазвичай 2-4 раунду, тому що Володимир змінює спаринг-партнерів», - впевнено пояснив Радченко.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик сенсаційно завершив професійну кар'єру.

Це рішення стало для фанатів бійця і для всього світового боксу дуже несподіваним, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.

Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.

Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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