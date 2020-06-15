Украинский боксер в тяжелейшей весовой категории Сергей Радченко рассказал, как принимал участие в тренировочном лагере легенд отечественного бокса братьев Кличко.

Передает Politeka.net со ссылкой на интервью боксера сайту "Братство Кличко".

Сергей Радченко сообщил, что на тренировках с Владимиром Кличком были случаи, когда бойцов со спаррингов выносили на руках после нокаутов. Боец рассказал все детали тренировочного процесса у легенд украинского бокса. Также Сергей уточнил, что у профессиональных боксеров спарринг-недели в лагере всегда заканчивались за 8 дней до даты боя.

"Две с половиной недели отрабатывают тяжеловесы. На третью неделю подъезжают бойцы из легковой весовой категории. Я сильно удивился, когда приезжали шустрые ребята по 70 килограмм. Последние раунды у Владимира проходили с акцентом на скорость. В среду мы разъезжались, два завершающие спарринга он работал с "мухачами". Спарринги заканчивались в пятницу, за 8 дней до начала боя. Как правило, все стартуют с четырех или шести раундов. Доходят до десяти раундов и уходят вниз. Особенность Владимира, и ее затем перенял Саша Усик - все спарринги с первого по последний день по 12 раундов. При мне не было случаев, чтобы выносили с ринга. Но как раз на первом сборе, когда я попал к Владимиру уже на вторую неделю спаррингов, были разговоры, что на первой неделе одного парня вынесли с ринга - Владимир его нокаутировал. Рассказывали, что на других спаррингах тоже были и нокдауны, и нокауты", - сказал Радченко.

Боец также вспомнил, как на ринг против Владимира в тренировочном режиме выходил его будущий соперник и чемпион мира Энтони Джошуа. Радченко твердо заявил, что на момент тех спаррингов было ощущение, что Владимир Кличко был сильнее и мастеровитее британского боксера. Хотя украинец и отметил Джошуа, который на то время был одним из лучших спаринг-партнеров.

"Да, он показывал довольно неплохой спарринг. Был одним из лучших спарринг-партнеров на тот момент. Составлял наибольшую конкуренцию Кличко. Но все-таки чувствовалась где-то его неуверенность, где-то неопытность. Все равно Владимир был на голову выше. И это учитывая то, что Энтони не работал все 12 раундов. Он работал обычно 2-4 раунда, потому что Владимир меняет спарринг-партнеров», - уверенно объяснил Радченко.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик сенсационно завершил профессиональную карьеру.

Это решение стало для фанатов бойца и для всего мирового бокса очень неожиданным, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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