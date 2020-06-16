Відома фітнес-модель Таня Федосєєва показала незвичайний жаркий образ і поцікавилася пікантним питанням
На фото красуня стоїть на колінах на дивані, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Татя була в цей раз в червоній футболці і мініатюрній білизні, яке можна помітити, так як штанів у зірки не виявилося. На другому фото Федосєєва потягнув рукою за ниточку, з якої складалися її трусики, додавши ще більше пікантності кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Піратська Краса. Ви вже збільшили масштаб?", - написала Таня під фото.
"Нажерлася знову": Анастасія Волочкова вилізла з машини ногами догори, фото ганьби
Роуз, Чері, Омович та інші моделі, які не носять нижню білизну: топ гарячих фото
Меган Маркл і принц Гаррі втратили шанс всього життя, скандальна правда: "Живуть, як..."
Різкий стрибок долара, посилення карантину і надбавки до пенсій — головне за ніч
Фанати встигли поставити майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:
"Звичайно, спочатку збільште масштаб, а потім прочитайте підпис", "Красива завжди", "Ух ти ... приголомшливі фото дійсно супер ... абсолютно приголомшливо в тебе класний вівторок. Божевілля", "Твір мистецтва, яке має бути виставлена в музеї".
Раніше ми повідомляли, що українська фітнес-модель Тетяна Федосєєва порадувала передплатників відвертими фото.
На знімках спортсменка практично завжди гола - дівчині і справді є що показати.
Так, українка в Інстаграмі часто показує свою фігуру без одягу.
"Бомба", "Красива жінка, дуже приємно дивитися", "Вау та ви й одяг носите, здивований", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, українська фітнес-модель Федосєєва показала всі свої принади в купальнику
А ще Politeka повідомляла, що безтурботна Ана Чері понежилась на камеру в непристойно маленькому купальнику
Також Politeka писала, що українська фітнес-модель Юлія Мішура роздяглася і блиснула значними рельєфами