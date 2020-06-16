Відома фітнес-модель Таня Федосєєва показала незвичайний жаркий образ і поцікавилася пікантним питанням

На фото красуня стоїть на колінах на дивані, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Татя була в цей раз в червоній футболці і мініатюрній білизні, яке можна помітити, так як штанів у зірки не виявилося. На другому фото Федосєєва потягнув рукою за ниточку, з якої складалися її трусики, додавши ще більше пікантності кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Піратська Краса. Ви вже збільшили масштаб?", - написала Таня під фото.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Звичайно, спочатку збільште масштаб, а потім прочитайте підпис", "Красива завжди", "Ух ти ... приголомшливі фото дійсно супер ... абсолютно приголомшливо в тебе класний вівторок. Божевілля", "Твір мистецтва, яке має бути виставлена в музеї".

Раніше ми повідомляли, що українська фітнес-модель Тетяна Федосєєва порадувала передплатників відвертими фото.

На знімках спортсменка практично завжди гола - дівчині і справді є що показати.

Так, українка в Інстаграмі часто показує свою фігуру без одягу.

"Бомба", "Красива жінка, дуже приємно дивитися", "Вау та ви й одяг носите, здивований", - пишуть в коментарях.

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