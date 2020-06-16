Українська асоціація футболу (УАФ) планувала дати можливість українським шанувальникам футболу бути присутніми на стадіонах під час матчів УПЛ, однак з обмеженням (до 25% заповнюваності трибун стадіону)

Тим не менш, у зв'язку з погіршенням статистики по захворюваності в країні, ці плани можуть трохи змінитися.

Про це повідомив Telegram-канал "Инсайдер.ua ".

"УАФ планувала з 17 червня дати можливість вболівальникам бути присутнім на футбольних матчах, причому не більше 25% від заповнюваності стадіону. Однак через зростання нових випадків захворювання коронавірусом в Україні ця дата може бути скоригована. Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.", - йдеться в повідомленні.

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Так, в середу, 1 липня, в одному з столичних клубів пройде дебютне шоу другого сезону Ліги жіночого боксу за участю української команди «Українські Левиці».

Організатори заявили, що шоу пройде без глядачів.

Нещодавно ми писали, що колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик неочікувано вирішив завершити кар'єру.

Це досить несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.

Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.

Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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