Украинская ассоциация футбола (УАФ) планировала дать возможность украинским поклонникам футбола присутствовать на стадионах во время матчей УПЛ, однако с ограничением (до 25% заполняемости трибун стадиона)

Тем не менее, в связи с ухудшающейся статистикой по заболеваемости в стране, эти планы могут немного измениться.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайдер.ua".

"УАФ планировала с 17 июня дать возможность болельщикам присутствовать на футбольных матчах, причем не более 25% от заполняемости стадиона. Однако из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом в Украине эта дата может быть немного скорректирована. Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко.", - говорится в сообщении.

Недавно мы писали, что в Киеве будет проведено первое в Украине боксерское шоу после карантина

Так, в среду, 1 июля, в одном из столичных клубов пройдет дебютное шоу второго сезона Лиги женского бокса при участии украинской команды «Украинские Львицы».

Организаторы заявили, что шоу пройдет без зрителей.

Недавно мы писали, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру.

Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.