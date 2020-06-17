Екс-чемпіон світу Андре Уорд вважає українського боксера Василя Ломаченка ветераном професійного боксу

Поєдинок Ломаченко-Лопес американець чекає найбільше, повідомляє Boxing News 24.

"Відбудеться зміна варти або ж ветеран, старий лев, впорається з атакою молодого бійця? Був організований бій занадто рано чи зараз саме час? Я не можу дочекатися", – заявив боксер.

До речі, американський тренер Менні Роблес розповів, що думає про поєдинок Ломаченко - Лопес

"Можу сказати, що я добре знайомий з можливостями Лопеса. Мені відомо, що він може зробити і чого може досягти за короткий період часу. Зараз Теофимо розраховує провести бій з Василем Ломаченком.

Лопес - особливий боксер, але якщо чесно, я б розставив співвідношення сил як 60 на 40 на користь Ломаченка. Теофимо тільки починає свій шлях у великому боксі, а його суперник вже багато чого досяг за останні роки".

"Я думаю, що Теофимо не повинен боксувати з Ломаченком прямо зараз. Краще почекати пару років, поки Ломаченко трохи постаріє. Але ні, Лопес хоче провести цей бій зараз", - заявив Роблес в інтерв'ю Youtube-каналу Fino Boxing.

Крім того, ми писали, що президент WBС Маурісіо Сулейман не вважає помилкою присвоєння українцю Василю Ломаченку (14-1, 10 КО) звання «франчайзингового» чемпіона.

За словами Сулеймана, незабаром в дивізіоні буде відразу три володаря титулів WBC.

«Я бачу можливість для проведення чудових поєдинків. «Франчайзинговий» титул додасть цікавості. Хав'єр Фортуна і Люк Кембелл поб'ються за звання тимчасового чемпіона. Вони підписали контракт на титульний бій. Девін Хейні («звичайний» чемпіон WBC, - ред.) відновився після травми, тому у нас є шанс влаштувати багато чудових боїв. Теофимо Лопес – неймовірно видовищний боєць.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".