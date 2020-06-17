Экс-чемпион мира Андре Уорд считает украинского боксера Василия Ломаченко ветераном профессионального бокса

Поединок Ломаченко-Лопес американец ждет больше всего, сообщает Boxing News 24.

"Произойдет смена стражи или же ветеран, старый лев, справится с атакой молодого бойца? Был бой организован слишком рано или сейчас самое время? Я не могу дождаться", – заявил боксер.

К слову, американский тренер Мэнни Роблес рассказал, что думает о поединке Ломаченко - Лопес

"Могу сказать, что я хорошо знаком с возможностями Лопеса. Мне известно, что он может сделать и чего может достичь за короткий период времени. Сейчас Теофимо рассчитывает провести бой с Василием Ломаченко.

Лопес - особенный боксер, но если честно, я бы расставил соотношение сил как 60 на 40 в пользу Ломаченко. Теофимо только начинает свой путь в большом боксе, а его соперник уже многого достиг за последние годы".

"Я думаю, что Теофимо не должен боксировать с Ломаченко прямо сейчас. Лучше подождать пару лет, пока Ломаченко немного состарится. Но нет, Лопес хочет провести этот бой сейчас", - заявил Роблес в интервью Youtube-каналу Fino Boxing.

Кроме того, мы писали, что президент WBС Маурисио Сулейман не считает ошибкой присвоение украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) звания «франчайзингового» чемпиона.

По словам Сулеймана, в скором времени в дивизионе будет сразу три обладателя титулов WBC.

«Я вижу возможность для проведения замечательных поединков. «Франчайзинговый» титул добавит увлекательности. Хавьер Фортуна и Люк Кэмбелл подерутся за звания временного чемпиона. Они подписали контракт на титульный бой. Дэвин Хэйни («обычный» чемпион WBC, - прим.) восстановился после травмы, поэтому у нас есть шанс устроить много великолепных боев. Теофимо Лопес – невероятно зрелищный боец.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".