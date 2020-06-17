Український боксер Василь Ломаченко розповів, що чекає від бою проти Теофимо Лопеса

«Теофимо – хороший боксер, топ-боєць. Він молодий, голодний і володіє великою силою. Я хочу цей бій. Він – чемпіон світу, і він утримує мій пояс – титул IBF.

Методи Лопеса в рингу полегшать мені завдання. Це не буде легкий бій. У нього складний стиль, набагато простіше атакувати тих боксерів, які не відсиджуються в захисті.

Переможцем стане той, у кого краще боксерський IQ. Думаю, я знаю, що мені потрібно зробити для перемоги», - заявив Ломаченко.

Раніше ми писали, що американський тренер Менні Роблес розповів, що думає про поєдинок Ломаченко - Лопес

"Можу сказати, що я добре знайомий з можливостями Лопеса. Мені відомо, що він може зробити і чого може досягти за короткий період часу. Зараз Теофимо розраховує провести бій з Василем Ломаченком.

Лопес - особливий боксер, але якщо чесно, я б розставив співвідношення сил як 60 на 40 на користь Ломаченка. Теофимо тільки починає свій шлях у великому боксі, а його суперник вже багато чого досяг за останні роки".

"Я думаю, що Теофимо не повинен боксувати з Ломаченка прямо зараз. Краще почекати пару років, поки Ломаченко трохи постаріє. Але ні, Лопес хоче провести цей бій зараз", - заявив Роблес в інтерв'ю Youtube-каналу Fino Boxing.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".