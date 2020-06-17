Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что ждет от боя против Теофимо Лопеса
«Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.
Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.
Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы», - заявил Ломаченко.
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Ранее мы писали, что американский тренер Мэнни Роблес рассказал, что думает о поединке Ломаченко - Лопес
"Могу сказать, что я хорошо знаком с возможностями Лопеса. Мне известно, что он может сделать и чего может достичь за короткий период времени. Сейчас Теофимо рассчитывает провести бой с Василием Ломаченко.
Лопес - особенный боксер, но если честно, я бы расставил соотношение сил как 60 на 40 в пользу Ломаченко. Теофимо только начинает свой путь в большом боксе, а его соперник уже многого достиг за последние годы".
"Я думаю, что Теофимо не должен боксировать с Ломаченко прямо сейчас. Лучше подождать пару лет, пока Ломаченко немного состарится. Но нет, Лопес хочет провести этот бой сейчас", - заявил Роблес в интервью Youtube-каналу Fino Boxing.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".