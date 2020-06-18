Американець Шакур Стівенсон заявив, що готовий битися з володарем поясів за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі українцем Василем Ломаченком

«Якщо Василь після бою з Лопесом збирається повернутися у другу напівлегку вагу, то я думаю, що стану першим, хто поб'є Ломаченка. У мене все ще є час для того, щоб розвиватися і ставати краще. Ніякої неповаги до Ломаченка у мене немає, але вважаю, що він старіє. Я думаю, що якщо Top Rank зведе нас в рингу, то я буду першим, хто його поб'є.

Вовка ноги годують, у мене є хороша фізична підготовка і швидкість рук. Я володію таким же боксерським IQ, як і Ломаченко. До того ж у мене є ударна міць. Немає нічого, чого б я не вмів робити в рингу. Думаю, що стилістично я ідеальний претендент, щоб побити Ломаченка», – цитує Стівенсона boxingnews24.com.

Раніше ми писали, що бій Ломаченко — Лопес повинен був відбутися 30-го травня в Нью-Йорку, але був перенесений.

"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченко додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.

Крім того, він зазначив, що поєдинок можуть перенести більше, ніж на місяць: "Ніхто не знає, коли це закінчиться. Якщо в квітні, то бій, можливо, перенесуть на червень. Можливо, доведеться чекати два або два з половиною місяці. Вірю, що бій відбудеться. Питання лише в тому, коли саме".

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