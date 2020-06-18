Американец Шакур Стивенсон заявил, что готов драться с обладателем поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинцем Василием Ломаченко

«Если Василий после боя с Лопесом собирается вернуться во второй полулегкий вес, то я думаю, что стану первым, кто побьет Ломаченко. У меня все еще есть время для того, чтобы развиваться и становиться лучше. Никакого неуважения к Ломаченко у меня нет, но считаю, что он стареет. Я думаю, что если Top Rank сведет нас в ринге, то я стану первым, кто его побьет.

Волка ноги кормят, у меня есть хорошая физическая подготовка и скорость рук. Я обладаю таким же боксерским IQ, как и Ломаченко. К тому же у меня есть ударная мощь. Нет ничего, чего бы я не умел делать в ринге. Думаю, что стилистически я идеальный претендент, чтобы побить Ломаченко», – цитирует Стивенсона boxingnews24.com.

Ранее мы писали, что бой Ломаченко — Лопес должен был состояться 30-го мая в Нью-Йорке, но был перенесен.

"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.

Кроме того, он отметил, что поединок могут перенести больше, чем на месяц: "Никто не знает, когда это закончится. Если в апреле, то бой, возможно, перенесут на июнь. Возможно, придется ждать два или два с половиной месяца. Верю, что бой состоится. Вопрос лишь в том, когда именно".

Как сообщала Politeka, Ломаченко придумал новый вид спорта, видео: неплохой скилл.

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети, кадры.

Напомним, ранее Ломаченко срочно обратился к украинцам, детали.