Стало відомо, чи є в списку українець

Засновник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум склав, на його думку, портрет ідеального боксера

Найбільше якостей в характеристику взяли від Мохаммеда Алі.

Ідеальний боєць за версією Боба Арума

Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 КО).

Швидкість – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

Боксерський інтелект – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

Джеб – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

Міцне підборіддя – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

Мужність – Хуліо Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).

Захист – Андре Уорд (32-0, 16 KO).

Раніше ми писали, що на даний момент в Україні достатньо боксерів, які в найближчі роки будуть активно підбиратися до поясів, попутно показуючи крутий бокс

Карен Чухаджян

Вік: 24 роки

Рекорд: 16–1, 7 ДО

Вагова категорія: напівсередня

Іван Голуб

Вік: 31 рік

Рекорд: 18–1, 14 КО

Вагова категорія: напівсередня

В'ячеслав Шабранський

Вік: 33 роки

Рекорд: 21–2, 17 КО

Вагова категорія: напівважка

Сергій Богачук

Вік: 25 років

Рекорд: 17–0, 17 КО

Категорія: перша середня

Нещодавно ми писали, що 2020 рік готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків

Вболівальники побачать повторне протистояння американця Деонтея Вайлдера і британця Тайсона Ф'юрі в суперважкій вазі, битву Василя Ломаченка і Теофимо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поєдинки Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

Розклад головних боїв 2020 року.

Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)

Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі

Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

25 липня – 9 серпня

Токіо, Японія

Олімпійські ігри

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.