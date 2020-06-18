Основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум составил, по его мнению, портрет идеального боксера
Больше всего качеств в характеристику взяли от Мохаммеда Али.
Идеальный боец по версии Боба Арума
Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO).
Скорость – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
Боксерский интеллект – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
Джеб – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
Крепкий подбородок – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
Мужество – Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).
Защита – Андре Уорд (32-0, 16 KO).
Пьяная Волочкова с подружкой закатила гулянку, камера сняла все: "А под ногами хвост валяется?"
Украинцам вернут сотни гривен, Минфин принял экстренное решение: "Деньги получат те, кто..."
Как выглядели Лорак, Брежнева, Орбакайте и другие звезды на школьном выпускном: забавные фото
Счастливая Кароль показала себя в свадебном платье и фате, уникальные кадры: «Нужно жить дальше»
Ранее мы писали, что на данный момент в Украине достаточно боксеров, которые в ближайшие годы будут активно подбираться к поясам, попутно показывая крутой бокс
Карен Чухаджян
Возраст: 24 года
Рекорд: 16–1, 7 КО
Весовая категория: полусредняя
Иван Голуб
Возраст: 31 год
Рекорд: 18–1, 14 КО
Весовая категория: полусредняя
Вячеслав Шабранский
Возраст: 33 года
Рекорд: 21–2, 17 КО
Весовая категория: полутяжелая
Сергей Богачук
Возраст: 25 лет
Рекорд: 17–0, 17 КО
Категория: первая средняя
Недавно мы писали, что 2020 год готовит для любителей бокса немало захватывающих поединков
Болельщики увидят повторное противостояние американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри в супертяжелом весе, битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.
Расписание главных боев 2020 года.
Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания)
Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
25 июля – 9 августа
Токио, Япония
Олимпийские игры
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.