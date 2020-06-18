Американська фитнес-модель Лексі Кай похвалилася спортивною фігурою під час занять

Молода співачка позувала на спортивному майданчику в коротенькій темно-синій майці і червоних обтягивюащих шортах. Причому дівчина вирішила показати, як займається, з різних ракурсів та підігрів інтригу до свого ролика. Лексі виглядала досить розслаблено, адже спортсменка любить записувати подібні ролики в Instagram і робить це досить часто, повідомляє Politeka.net.

Відзначимо, в цей раз Лексі підкреслила важливість вправ для рук. При цьому дівчина згадала бренд, з яким співпрацює, щоб прорекламувати його користь.

Незважаючи на це, шанувальники звернули увагу саме на вигляд зірки:

«Соковита лялька😘😘😘😘😘», «Отримай це дитинко 🔥🔥🔥», «Гаряча зірка💥», «Прекрасний і апетитний вигляд», «Redline - хороший напій 🎥🔥🎥🔥🎥🔥», «Привіт, дорога, дивовижна Лекс. Приємного перегляду. Сподіваюся, що все добре з вами і 🐶 «, «Вау, ці форми правда дуже гарні 🌹🌹🌹💞💞💞💋💋».

За ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

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Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

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