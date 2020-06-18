Американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась спортивной фигурой во время занятий

Молодая знаменитость позировала на спортивной площадке в коротенькой темно-синей майке и красных обтягивюащих шортах. Причем девушка решила показать, как занимается, с самых разных ракурсов и подогрев интригу к своему ролику. Лекси выглядела достаточно расслабленно, ведь спортсменка любит записывать подобные ролики в Инстаграм и делает это довольно часто, сообщает Politeka.net.

Отметим, в этот раз Лекси подчеркнула важность упражнений для рук. При этом девушка упомянула бренд, с которым сотрудничает, чтобы прорекламировать его пользу.

Несмотря на это, поклонники обратили внимание именно на вид звезды:

«Сочная кукла😘😘😘😘😘», «Получи это детка 🔥🔥🔥», «Горячая звезда, твои формы такие упругие💥», «Прекрасный и аппетитный видок», «Redline - хороший напиток 🎥🔥🎥🔥🎥🔥», «Привет, дорогая, удивительная Лекс. Приятного просмотра. Надеюсь, что все хорошо с вами и 🐶 «, «Вау, эти формы правда очень хороши 🌹🌹🌹💞💞💞💋💋».

За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

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