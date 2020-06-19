Відомий портал BoxRec склав новий рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Василь Ломаченко несподівано опустився в списку.

Топ-10 рейтингу BoxRec:

1. Сауль Альварес

2. Тайсон Ф'юрі

3. Еррол Спенс-молодший

4. Геннадій Головкін

5. Дионтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Менні Пакьяо

8. Ентоні Джошуа

9. Василь Ломаченко

10. Шон Портер

У топ-50 рейтингу потрапили ще два українці: Олександр Усик (16-е місце) і Сергій Дерев'янченко (35-е місце).

До речі, американець Шакур Стівенсон заявив, що готовий битися з володарем поясів за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі українцем Василем Ломаченком

«Якщо Василь після бою з Лопесом збирається повернутися у другу напівлегку вагу, то я думаю, що стану першим, хто поб'є Ломаченка. У мене все ще є час для того, щоб розвиватися і ставати краще. Ніякої неповаги до Ломаченка у мене немає, але вважаю, що він старіє. Я думаю, що якщо Top Rank зведе нас в рингу, то я буду першим, хто його поб'є.

Вовка ноги годують, у мене є хороша фізична підготовка і швидкість рук. Я володію таким же боксерським IQ, як і Ломаченко. До того ж у мене є ударна міць. Немає нічого, чого б я не вмів робити в рингу. Думаю, що стилістично я ідеальний претендент, щоб побити Ломаченка», – цитує Стівенсона boxingnews24.com.

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