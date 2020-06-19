Відомий портал BoxRec склав новий рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
Василь Ломаченко несподівано опустився в списку.
Топ-10 рейтингу BoxRec:
1. Сауль Альварес
2. Тайсон Ф'юрі
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3. Еррол Спенс-молодший
4. Геннадій Головкін
5. Дионтей Уайлдер
6. Теренс Кроуфорд
7. Менні Пакьяо
8. Ентоні Джошуа
9. Василь Ломаченко
10. Шон Портер
У топ-50 рейтингу потрапили ще два українці: Олександр Усик (16-е місце) і Сергій Дерев'янченко (35-е місце).
До речі, американець Шакур Стівенсон заявив, що готовий битися з володарем поясів за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі українцем Василем Ломаченком
«Якщо Василь після бою з Лопесом збирається повернутися у другу напівлегку вагу, то я думаю, що стану першим, хто поб'є Ломаченка. У мене все ще є час для того, щоб розвиватися і ставати краще. Ніякої неповаги до Ломаченка у мене немає, але вважаю, що він старіє. Я думаю, що якщо Top Rank зведе нас в рингу, то я буду першим, хто його поб'є.
Вовка ноги годують, у мене є хороша фізична підготовка і швидкість рук. Я володію таким же боксерським IQ, як і Ломаченко. До того ж у мене є ударна міць. Немає нічого, чого б я не вмів робити в рингу. Думаю, що стилістично я ідеальний претендент, щоб побити Ломаченка», – цитує Стівенсона boxingnews24.com.
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