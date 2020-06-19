Известный портал BoxRec составил новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории
Василий Ломаченко неожиданно опустился в списке.
Топ-10 рейтинга BoxRec:
1. Сауль Альварес
2. Тайсон Фьюри
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3. Эррол Спенс-младший
4. Геннадий Головкин
5. Дионтей Уайлдер
6. Теренс Кроуфорд
7. Мэнни Пакьяо
8. Энтони Джошуа
9. Василий Ломаченко
10. Шон Портер
В топ-50 рейтинга попали еще два украинца: Александр Усик (16-е место) и Сергей Деревянченко (35-е место).
К слову, американец Шакур Стивенсон заявил, что готов драться с обладателем поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинцем Василием Ломаченко
«Если Василий после боя с Лопесом собирается вернуться во второй полулегкий вес, то я думаю, что стану первым, кто побьет Ломаченко. У меня все еще есть время для того, чтобы развиваться и становиться лучше. Никакого неуважения к Ломаченко у меня нет, но считаю, что он стареет. Я думаю, что если Top Rank сведет нас в ринге, то я стану первым, кто его побьет.
Волка ноги кормят, у меня есть хорошая физическая подготовка и скорость рук. Я обладаю таким же боксерским IQ, как и Ломаченко. К тому же у меня есть ударная мощь. Нет ничего, чего бы я не умел делать в ринге. Думаю, что стилистически я идеальный претендент, чтобы побить Ломаченко», – цитирует Стивенсона boxingnews24.com.
Как сообщала Politeka, Ломаченко придумал новый вид спорта, видео: неплохой скилл.
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети, кадры.
Напомним, ранее Ломаченко срочно обратился к украинцам, детали.