Український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з американцем Теофимо Лопесом в бою зовсім скоро

Про це заявив прооутер Марк Крігель, повідомляє ESPN .

За його словами, бій відбудеться 19 вересня.

Де відбудеться поєдинок, поки невідомо.

Раніше промоутер українця Боб Арум пропонував провести зустріч в Лас-Вегасі на новій арені і пустити на трибуни обмежену кількість вболівальників з дотриманням умов соціального дистанціювання.

До речі, американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченком

Так, американець вважає, що топові легкі вагові категорії бояться виходити з ним на ринг.

"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".

Крім того, українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик взяли участь у змаганнях з дрифту в Києві

В Instagram викладені відео з деякими подробицями подій.

"Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалася на повну і виглядала достойно, як на треку, так і за його межами".

"Успіхів вашій команді", "Брухту ти жива легенда, ти мій кумир", "Вася кермував?", "Красунчики хлопці", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".