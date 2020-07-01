Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро
Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN .
По его словам, бой состоится 19 сентября.
Где пройдет поединок, пока неизвестно.
Ранее промоутер украинца Боб Арум предлагал провести встречу в Лас-Вегасе на новой арене и пустить на трибуны ограниченное количество болельщиков с соблюдением условий социального дистанцирования.
Зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью
Зарплаты украинцев взлетят с 1 июля, в Кабмине озвучили новые суммы: "Увеличат на..."
У Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один"
Новые правила обмена валют, Нацбанк предупредил украинцев о важном: "С 1 июля..."
К слову, американский боксер Теофимо Лопес снова отметился дерзким заявлением накануне боя с Василием Ломаченко
Так, американец считает, что топовые легковесы боятся выходить с ним в ринг.
"Хэйни, Ломаченко и Рамирес вызывают меня на бой? Сомневаюсь, что это так, они не хотят иметь проблем. Я откровенно вам скажу, что никто из них не желает боксировать со мной. Ни Ломаченко, ни Хэйни. Таких, как я, больше нет. Вызывайте меня на бой, и я приму вызов".
Кроме того, украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поучаствовали в соревнованиях по дрифту в Киеве
В Instagram выложены видео с некоторыми подробностями событий.
"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложилась на полную и выглядела достойно как на треке, так и за его пределами".
"Успехов вашей команде", "Лома ты живой легенда, ты мой кумир", "Вася рулил?", "Красавчики парни", - пишут пользователи сети в комментариях.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".