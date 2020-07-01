Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро

Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN .

По его словам, бой состоится 19 сентября.

Где пройдет поединок, пока неизвестно.

Ранее промоутер украинца Боб Арум предлагал провести встречу в Лас-Вегасе на новой арене и пустить на трибуны ограниченное количество болельщиков с соблюдением условий социального дистанцирования.

К слову, американский боксер Теофимо Лопес снова отметился дерзким заявлением накануне боя с Василием Ломаченко

Так, американец считает, что топовые легковесы боятся выходить с ним в ринг.

"Хэйни, Ломаченко и Рамирес вызывают меня на бой? Сомневаюсь, что это так, они не хотят иметь проблем. Я откровенно вам скажу, что никто из них не желает боксировать со мной. Ни Ломаченко, ни Хэйни. Таких, как я, больше нет. Вызывайте меня на бой, и я приму вызов".

Кроме того, украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поучаствовали в соревнованиях по дрифту в Киеве

В Instagram выложены видео с некоторыми подробностями событий.

"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложилась на полную и выглядела достойно как на треке, так и за его пределами".

"Успехов вашей команде", "Лома ты живой легенда, ты мой кумир", "Вася рулил?", "Красавчики парни", - пишут пользователи сети в комментариях.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".